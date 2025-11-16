3.67 BYN
17 лістапада - Міжнародны дзень неданошаных дзяцей
Аўтар:Рэдакцыя news.by
17 лістапада адзначаецца Міжнародны дзень неданошаных дзяцей. Кожнае дзясятае дзіця ў свеце нараджаецца раней за тэрмін.
У Беларусі штогод з'яўляюцца каля 4,5 тыс. такіх дзяцей. Яны маюць патрэбу ў асаблівым лячэнні і доглядзе. Дапамагаюць самым маленькім пацыентам краіны (ад дваццаці чатырох тыдняў) у РНПЦ "Маці і дзіця".
Беларусь уваходзіць у топ-50 краін па вядзенні цяжарнасці і арганізацыі родаў. Таксама займае 25-е месца ў рэйтынгу самых камфортных краін для мацярынства.