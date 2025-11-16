3.67 BYN
Чэмпіянат Беларусі па хакеі: "Лакаматыў" прыме "Нёман", а "Металург" пазмагаецца з "Гомелем"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Хакейныя баталіі ў самым разгары - адразу тры лядовыя арэны прымуць супрацьстаянні чэмпіянату Беларусі. Адкрые гульнявы дзень матч у Оршы.
Мясцовы "Лакаматыў", які ідзе ў ніжняй частцы турнірнай табліцы, у 17 лістапада 17:55 згуляе з дружынай з топ-10 першынства - гродзенскім "Нёманам".
Значна пазней, у 20:10, пройдзе гарачае палескае дэрбі - жлобінскі "Металург" на сваёй арэне пазмагаецца з "Гомелем". Калектывы - суседзі і па зводным табелі: "ваўкі" ідуць на 7-м месцы, "рысі" на радок ніжэй.
Абедзве сустрэчы ў прамым эфіры пакажа "Беларусь 5". Акрамя гэтага, яшчэ ў адной сутычцы дня лідар Беларускай экстралігі - сталічнае "Юнацтва" у 19:00 згуляе з абсалютным аўтсайдарам чэмпіянату - "Магілёвам".