Чэмпіянат Беларусі па хакеі: "Лакаматыў" прыме "Нёман", а "Металург" пазмагаецца з "Гомелем"

Хакейныя баталіі ў самым разгары - адразу тры лядовыя арэны прымуць супрацьстаянні чэмпіянату Беларусі. Адкрые гульнявы дзень матч у Оршы.

Мясцовы "Лакаматыў", які ідзе ў ніжняй частцы турнірнай табліцы, у 17 лістапада 17:55 згуляе з дружынай з топ-10 першынства - гродзенскім "Нёманам".

Значна пазней, у 20:10, пройдзе гарачае палескае дэрбі - жлобінскі "Металург" на сваёй арэне пазмагаецца з "Гомелем". Калектывы - суседзі і па зводным табелі: "ваўкі" ідуць на 7-м месцы, "рысі" на радок ніжэй.

Абедзве сустрэчы ў прамым эфіры пакажа "Беларусь 5". Акрамя гэтага, яшчэ ў адной сутычцы дня лідар Беларускай экстралігі - сталічнае "Юнацтва" у 19:00 згуляе з абсалютным аўтсайдарам чэмпіянату - "Магілёвам".

Разделы:

СпортХакей