3.67 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Дэфлімпійскія гульні - 2025: Ганна Суравец заваявала серабро ў скачках у вышыню
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У першы дзень выступлення беларусаў на XXV летніх Дэфлімпійскіх гульнях у Токіа Ганна Суравец заваявала сярэбраны медаль, прычым устанавіўшы рэкорд. Лёгкая атлетыка зноў на міжнароднай арэне прыносіць узнагароду Беларусі, і гэта толькі пачатак.
Фінал атрымаўся максімальна драматычным, вышыню 1 м 73 см Аня ўзяла толькі ў апошняй трэцяй спробе і тым самым забяспечыла сабе медаль. Галоўны сапернік беларускі - Фаіна Мейрманава - на наступнай вышыні 1 м 76 см дапушчае памылку ў першай жа спробе, а Аня на эмоцыях адразу ж бярэ гэту вышыню і выходзіць на першае месца (глядзіце відэа).