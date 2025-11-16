3.68 BYN
У Беларусі стартуе Тыдзень прадпрымальніцтва
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі далі старт Тыдню прадпрымальніцтва. Маштабная праграма, а гэта 130 мерапрыемстваў, ахопіць усю краіну. Кожны ахвочы можа паўдзельнічаць у майстар-класах, семінарах і дзелавых гульнях.
Пра мастацтва вядзення сучаснага бізнесу раскажуць эксперты, ініцыятыўная моладзь, ВНУ, суб'екты падтрымкі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. І вядома, хто, як не прадстаўнікі беларускага бізнесу, змогуць распавесці пра тонкасці вядзення сваёй справы, у тым ліку і пра тое, як у гэтым дапамагае дзяржава, і не толькі фінансава.
Тыдзень прадпрымальніцтва праходзіць з 17 па 21 лістапада, а завершыцца ўзнагароджаннем пераможцаў нацыянальнага конкурсу "Прадпрымальнік года".