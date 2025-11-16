Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

У Беларусі стартуе Тыдзень прадпрымальніцтва

У Беларусі далі старт Тыдню прадпрымальніцтва. Маштабная праграма, а гэта 130 мерапрыемстваў, ахопіць усю краіну. Кожны ахвочы можа паўдзельнічаць у майстар-класах, семінарах і дзелавых гульнях.

Пра мастацтва вядзення сучаснага бізнесу раскажуць эксперты, ініцыятыўная моладзь, ВНУ, суб'екты падтрымкі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. І вядома, хто, як не прадстаўнікі беларускага бізнесу, змогуць распавесці пра тонкасці вядзення сваёй справы, у тым ліку і пра тое, як у гэтым дапамагае дзяржава, і не толькі фінансава.

Тыдзень прадпрымальніцтва праходзіць з 17 па 21 лістапада, а завершыцца ўзнагароджаннем пераможцаў нацыянальнага конкурсу "Прадпрымальнік года".

Разделы:

ГрамадстваЭканоміка