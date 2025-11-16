3.67 BYN
Мультыбрэндавы цэнтр беларускай тэхнікі адкрыюць у Растове-на-Доне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Растове-на-Доне рыхтуецца да адкрыцця мультыбрэндавы цэнтр беларускай тэхнікі. Новая пляцоўка будзе аказваць паслугі па тэхабслугоўванні і продажы запчастак на поўдні Расіі.
На перамовах ва ўрадзе адзначана, што гэта дапаможа пашырыць прысутнасць нашых брэндаў у Растоўскай вобласці. А ў цэлым Беларусь гатова працаваць у кааперацыі з прадпрыемствамі рэгіёна па любых узаемавыгадных пазіцыях, падкрэсліў віцэ-прэм'ер Юрый Шулейка.
Растоўская вобласць плануе абнавіць парк пасажырскай тэхнікі - закупіць каля тысячы аўтобусаў. З адкрыццём цэнтра ў МАЗа ёсць перавагі. Гэта гарантыя своечасовага абслугоўвання беларускіх машын.