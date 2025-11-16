3.68 BYN
Трамп выступіў за прыняцце санкцый супраць партнёраў Масквы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Неадназначная палітыка Трампа - амерыканскі лідар падтрымаў законапраект аб санкцыях супраць краін - партнёраў Расіі. Прэзідэнт ЗША заявіў, што адобрыць ініцыятыву, якую прасоўваюць члены кангрэса, пры гэтым дапусціўшы, што ў гэты спіс уключаць і Іран.
Санкцыйны план быў прапанаваны ў пачатку красавіка двухпартыйнай групай членаў сената. Ініцыятыва прадугледжвае і другасныя санкцыі ў дачыненні да гандлёвых партнёраў Масквы. Сенатары прапанавалі ўвесці ўвазныя мыты ў памеры 500 % на імпарт у ЗША з краін, якія купляюць у Расіі нафту, газ, уран і іншыя тавары.