Тавараабарот Беларусі і Растоўскай вобласці ў 2024 годзе склаў амаль 800 млн долараў
Беларусь гатова прапанаваць Растоўскай вобласці тавары і паслугі на ўмовах лепшых, чым у іншаземцаў. Пра гэта заявіў Прэзідэнт на сустрэчы з губернатарам расійскага рэгіёна. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў бакоў ёсць вялізны патэнцыял у машынабудаванні, прамысловасці і іншых сферах дзейнасці.
Юрый Слюсар упершыню ў якасці губернатара прыбыў у Беларусь. А вось з Растовам у Мінска склаліся даўнія і трывалыя сувязі: за 2024 год тавараабарот склаў амаль 800 млн долараў.
З Беларусі едуць у рэгіён прадукты, шыны, лесаматэрыялы і будаўнічыя матэрыялы, па зваротным маршруце - металы, спецыфічныя тавары і многае іншае.
Беларусь развіла і шырокую дылерскую сетку ў Растоўскай вобласці: МАЗ, Гомсельмаш, МТЗ і іншыя беларускія прадпрыемствы маюць свае прадстаўніцтвы ў рэгіёне.