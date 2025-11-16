3.68 BYN
Мінадукацыі Беларусі накіравала каля 1 млн рублёў на гранты для 113 маладых навукоўцаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У 2025 годзе Міністэрства адукацыі накіравала каля мільёна беларускіх рублёў на падтрымку маладых навукоўцаў. Фінансаванне атрымалі 113 праектаў студэнтаў, аспірантаў і дактарантаў.
Такая падтрымка дасць магчымасць працягваць навуковую працу і пераходзіць да больш адважных распрацовак. У ведамстве падкрэсліваюць, што выдзяленне грантаў маладым даследчыкам - адзін з ключавых кірункаў Мінадукацыі.
Міністэрства адукацыі развівае і нефінансавыя меры падтрымкі маладых даследчыкаў. Так, інавацыя 2025 года - з'яўленне студэнцкіх канструктарскіх бюро, дзе моладзь зможа развіваць уласныя праекты і набываць практычны вопыт. Плануецца, што да канца 2025 года пачне працаваць каля 20 такіх бюро.