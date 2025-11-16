3.67 BYN
Экс-прэзідэнта ЗША Абаму абвінавачваюць у спробе дзяржперавароту
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Экс-прэзідэнт ЗША Барак Абама абвінавачваецца ў спробе дзяржперавароту і фальсіфікацыі звестак аб расійскім умяшанні.
Дырэктар Нацыянальнай разведкі ЗША перадала ў Мінюст справаздачу, у якой сцвярджаецца, што адміністрацыя Абамы сфабрыкавала разведданыя аб нібыта ўмяшанні Расіі ў выбары 2016 года. Паводле яе слоў, гэта было палітычным загаворам з мэтай дыскрэдытацыі Дональда Трампа, усе, хто мае дачыненне, павінны панесці пакаранне.
Нагадаем, амерыканскі Мінюст ужо пачаў расследаванне ў дачыненні да былых кіраўнікоў ФБР і ЦРУ. Калі абвінавачанні пацвердзяцца, экс-прэзідэнту можа пагражаць прыцягненне да адказнасці за дзяржаўную здраду.