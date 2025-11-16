Экс-прэзідэнта ЗША Абаму абвінавачваюць у спробе дзяржперавароту

Дырэктар Нацыянальнай разведкі ЗША перадала ў Мінюст справаздачу, у якой сцвярджаецца, што адміністрацыя Абамы сфабрыкавала разведданыя аб нібыта ўмяшанні Расіі ў выбары 2016 года. Паводле яе слоў, гэта было палітычным загаворам з мэтай дыскрэдытацыі Дональда Трампа, усе, хто мае дачыненне, павінны панесці пакаранне.