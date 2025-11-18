18-19 лістапада Аман адзначае галоўнае дзяржаўнае свята - Нацыянальны дзень

Беларускі стратэгічны партнёр на Блізкім Усходзе гэтымі днямі сустракае адно з галоўных дзяржаўных святаў - Нацыянальны дзень. Для жыхароў Амана ён сімвалізуе пачатак вялікай мадэрнізацыі Султанату.

Умацаванне супрацоўніцтва з Аманам з'яўляецца новым крокам у развіцці адносін Беларусі з Глабальным Поўднем. Аман можа стаць хабам для нашых тавараў у рэгіёны Паўночнай Афрыкі і Персідскага заліва.