Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

18-19 лістапада Аман адзначае галоўнае дзяржаўнае свята - Нацыянальны дзень

Нацыянальная ідэнтычнасць, устойлівасць народаў і ўнікальны генетычны код - гэта тое, што на фоне турбулентнага знешняга контуру адрознівае ад іншых і аб'ядноўвае народы Беларусі і Амана.

Беларускі стратэгічны партнёр на Блізкім Усходзе гэтымі днямі сустракае адно з галоўных дзяржаўных святаў - Нацыянальны дзень. Для жыхароў Амана ён сімвалізуе пачатак вялікай мадэрнізацыі Султанату.

Сёння Султанат актыўна імкнецца да дыверсіфікацыі за кошт развіцця не толькі прамысловасці, але і іншых сектараў, такіх як лагістыка, турызм, прамысловасць і рыбалоўства.

Умацаванне супрацоўніцтва з Аманам з'яўляецца новым крокам у развіцці адносін Беларусі з Глабальным Поўднем. Аман можа стаць хабам для нашых тавараў у рэгіёны Паўночнай Афрыкі і Персідскага заліва.

Разделы:

Палітыка