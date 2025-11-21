Беларускія атлеты заваявалі тры ўзнагароды ў першы дзень чэмпіянату Еўропы па тхэквандо. У актыве нашых хлопцаў і дзяўчат серабро і дзве бронзы. У вазе да 49 кілаграмаў трэцяй стала Марыя Струнец. У катэгорыі да 57 кг на другую прыступку п'едэстала пашаны паднялася Юлія Вітко. Па ходзе турніру лідчанка атрымала перамогі над спартсменкамі з Расіі, Польшчы і Украіны. І толькі ў фінале беларуска не ўправілася з Маргарытай Блізняковай з Чалябінска. Спецыяльна для "Першага інфармацыйнага" Юлія пракаменціравала сваё выступленне. Эксклюзіў вашай увазе!