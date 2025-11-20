3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Трамп чакае згоды Зяленскага на мірны план
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што бачыць свой план па завяршэнні канфлікту ва Украіне як "шлях да міру", які Кіеў павінен прыняць для спынення баявых дзеянняў. Ён агучыў сваю пазіцыю падчас зносін з прэсай у Белым доме, дзе журналістка выказала здагадку, што план не падабаецца Уладзіміру Зяленскаму
"Яму прыйдзецца зрабіць так, каб спадабалася. А калі яму не падабаецца, тады ім проста варта працягваць ваяваць", - адзначыў прэзідэнт ЗША.
Калі ўкраінскі бок не будзе імкнуцца да ўрэгулявання, ЗША пагражаюць тым, што пазбавяць Кіеў падтрымкі. Як піша брытанская газета The Times, Трамп лічыць, што Зяленскі проста блефуе, каб дабіцца лепшай здзелкі.
Свой каментарый абмеркаванню нашумелага дакумента даў віцэ-прэзідэнт ЗША Джэй Дзі Вэнс. Ён заявіў, што тыя, хто крытыкуюць план лідара ЗША, не разумеюць рэальнай сітуацыі, што склалася зараз на зямлі.
Фота РІА Навіны