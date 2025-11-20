Трамп чакае згоды Зяленскага на мірны план

Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што бачыць свой план па завяршэнні канфлікту ва Украіне як "шлях да міру", які Кіеў павінен прыняць для спынення баявых дзеянняў. Ён агучыў сваю пазіцыю падчас зносін з прэсай у Белым доме, дзе журналістка выказала здагадку, што план не падабаецца Уладзіміру Зяленскаму

"Яму прыйдзецца зрабіць так, каб спадабалася. А калі яму не падабаецца, тады ім проста варта працягваць ваяваць", - адзначыў прэзідэнт ЗША.