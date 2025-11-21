3.68 BYN
Трафей жаночага Кубка Беларусі па баскетболе разыграюць "Алімпія" і "Мінск"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У жаночага Кубка Беларусі па баскетболе сёлета будзе новы пераможца. Пакуль яшчэ дзеючы ўладальнік трафея "Гарызонт" гэтым разам аспрэчыць толькі бронзу турніру. У паўфінале, які стаў рэмейкам вырашальнага матча мінулага розыгрышу, каманда з сталічнага рэгіёна ўступіла "Мінску".
Падапечныя Вольгі Падабед зараз пазмагаюцца за кубак з гродзенскай "Алімпіяй". Тытульны паядынак стартуе ў 15:45, а матч за бронзу, дзе "Гарызонт" сустрэнецца з моладзевай камандай "Мінск", - у 13:15.