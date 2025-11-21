3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Сустрэча прадстаўнікоў ЕС, ЗША і Украіны па мірным плане пройдзе 23 лістапада
Мірны план Вашынгтона будзе абмяркоўвацца на сустрэчы прадстаўнікоў вядучых краін ЕС з калегамі са Злучаных Штатаў Амерыкі і Украіны ў нядзелю, 23 лістапада, ў Жэневе. Пра гэта паведамляе ТАСС.
Хто канкрэтна прыме ўдзел у сустрэчы ў Жэневе, пакуль не ўдакладняецца.
Акрамя таго, 24 лістапада ў Анголе пройдзе экстранны саміт Еўрасаюза па Украіне. "Я запрасіў лідараў 27 краін ЕС правесці экстранную сустрэчу па Украіне ў Луандзе ў панядзелак", - напісаў кіраўнік Еўрасавета Антоніу Кошта ў сваіх сацсетках. Выбар месца для сустрэчы тлумачыцца тым, што 24 лістапада ў Анголе запланаваны саміт ЕС і Афрыканскага саюза.
Антоніу Кошта пацвердзіў, што галоўнай тэмай абмеркавання стане прапанаваны ЗША "план з 28 пунктаў", які, паводле яго слоў, "змяшчае палажэнні, неабходныя для доўгатэрміновага ўрэгулявання".
Раней лідары Еўракамісіі, некалькіх краін ЕС, Вялікабрытаніі, Нарвегіі, Канады і Японіі выпусцілі сумесную заяву, у якім адзначылі, што амерыканскі план "патрабуе дапрацоўкі". Яны выказалі занепакоенасць наконт пункта, што датычыцца скарачэння Узброеных сіл Украіны. Акрамя таго, яны заклікалі ЗША ўлічваць меркаванне краін ЕС і НАТА па "пунктах, якія іх датычацца". Пад гэтым прадугледжваюцца еўрасанкцыі супраць РФ і планы Еўракамісіі экспрапрыяваць расійскія актывы.