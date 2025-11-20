22 лістапада адзначаецца Дзень стварэння атрадаў міліцыі асаблівага прызначэння

22 лістапада - Дзень стварэння атрадаў міліцыі асаблівага прызначэння. Без гучных афіш і высакамоўных прамоў, гэтыя байцы штодня стаяць на варце супакою і бяспекі сваёй краіны. Яны працуюць там, дзе складана і небяспечна, рызыкуючы сваім жыццём дзеля іншых.