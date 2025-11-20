3.68 BYN
22 лістапада адзначаецца Дзень стварэння атрадаў міліцыі асаблівага прызначэння
22 лістапада - Дзень стварэння атрадаў міліцыі асаблівага прызначэння. Без гучных афіш і высакамоўных прамоў, гэтыя байцы штодня стаяць на варце супакою і бяспекі сваёй краіны. Яны працуюць там, дзе складана і небяспечна, рызыкуючы сваім жыццём дзеля іншых.
З моманту свайго стварэння ў 1988 годзе на АМАП ускладаліся сур'ёзныя задачы. Байцы забяспечваюць баявое прыкрыццё пры затрыманні небяспечных злачынцаў, дапамагаюць пры вызваленні заложнікаў, гарантуюць бяспеку падчас масавых мерапрыемстваў. Міліцэйскае падраздзяленне лічыцца самым мабільным і падрыхтаваным да дзеянняў ва ўмовах надзвычайных сітуацый.
Не сакрэт, што да супрацоўнікаў АМАПа прад'яўляюцца павышаныя патрабаванні. Прафесійны вопыт і глыбокія веды, устойлівасць і мужнасць, воля і самаахвяраванне з'яўляюцца ўзорам сапраўднага патрыятызму і адданасці справе. Часта з рызыкай для жыцця і здароўя ім прыходзіцца весці бескампрамісную барацьбу са злачыннасцю, стаяць на варце законнасці і парадку.
Фота sb.by