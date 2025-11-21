Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Хрэнін наведаў святочную цырымонію прыняцця прысягі ў 72-м аб'яднаным навучальным цэнтры

Нашы людзі павінны адчуваць за спінай ваенную моц. Тады ўсе мірныя задачы будуць выкананыя.

Пра гэта заявіў міністр абароны нашай краіны падчас зносін з журналістамі. Віктар Хрэнін 22 лістапада наведаў святочную цырымонію прыняцця прысягі ў 72-м аб'яднаным навучальным цэнтры. Тут клятву на вернасць Радзіме далі больш за 2 300 хлопцаў.

Тысячы навабранцаў па ўсёй Беларусі прынялі прысягу (падрабязнасці ў відэа).

Разделы:

Грамадства