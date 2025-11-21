3.68 BYN
Хрэнін наведаў святочную цырымонію прыняцця прысягі ў 72-м аб'яднаным навучальным цэнтры
Аўтар:Аляксандр Камовіч
Нашы людзі павінны адчуваць за спінай ваенную моц. Тады ўсе мірныя задачы будуць выкананыя.
Пра гэта заявіў міністр абароны нашай краіны падчас зносін з журналістамі. Віктар Хрэнін 22 лістапада наведаў святочную цырымонію прыняцця прысягі ў 72-м аб'яднаным навучальным цэнтры. Тут клятву на вернасць Радзіме далі больш за 2 300 хлопцаў.
