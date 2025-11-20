3.68 BYN
Міжнародная ліга клубнага біятлона стартуе - усё пра пачатак сезона
Міжнароднай лігай клубнага біятлона стартуе зімовы алімпійскі сезон. Беларускія атлеты з першых гонак плануюць увязацца ў барацьбу за ўзнагароды вышэйшай годнасці.
Біятлон беларусы любяць і шануюць за эмоцыі, асабліва калі на фінішы беларускі спартсмен з родным флагам. Гонар і натхненне ў такія моманты дасягаюць найвышэйшай мяжы.
Лідары беларускага біятлона - сапраўдныя поп-зоркі, і не толькі спартыўных балельшчыкаў. Навіна пра тое, што лідар расійскай зборнай і галоўны канкурэнт Антона Смольскага за глобус Кубка Садружнасці Эдуард Латыпаў успомніў свае навыкі цырульніка і пастрыг самага малодшага Смольскага, абляцела інтэрнэт.
Мінулы сезон стаў другім у гісторыі правядзення цалкам новага фармату, які прапаноўвае Міжнародная ліга клубнага біятлона. Бо каманды камплектуюцца не па рэгіянальным прынцыпе, а ствараюць клубы. Спачатку спартсмены будуць спаборнічаць у мас-стартах 22 лістапада, а затым у змяшанай эстафеце 23 лістапада.
Сцяпан Данілаў, прызёр этапаў Кубка Садружнасці па біятлоне:
"Дзякуй, што нас падтрымліваеце. Мы гэта адчуваем. Прыходзьце, хварэйце, і мы будзем паказваць прыгожы біятлон для вас і для краіны".
Саставы вельмі цікавыя, і ўпершыню ў гісторыі спаборніцтваў інтэрнацыянальныя. Сам жа комплекс у Ханты-Мансійску - гэта вялікая гісторыя сусветнага біятлона.
Усе гонкі ў прамым эфіры пакажа тэлеканал "Беларусь 5". Таму хварэйце за родную каманду.