Келаг: Правядзенне выбараў ва Украіне з'яўляецца неабходным працэсам, які супакоіць народ

Вашынгтон, працуючы над урэгуляваннем канфлікту ва Украіне, імкнецца не дапусціць паўтору сітуацыі з Мінскімі пагадненнямі. Пра гэта заявіў спецыяльны пасланец прэзідэнта ЗША па Украіне.

Каменціруючы палажэнні "мірнага плана", Келаг таксама адзначыў, што правядзенне выбараў ва Украіне з'яўляецца неабходным працэсам, які супакоіць украінскі народ. А ў адказ на пытанне аб тэрытарыяльных саступках спецпасланнік заявіў, што ўкраінскім уладам трэба будзе прыняць шэраг цяжкіх рашэнняў.

