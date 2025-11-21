3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Келаг: Правядзенне выбараў ва Украіне з'яўляецца неабходным працэсам, які супакоіць народ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вашынгтон, працуючы над урэгуляваннем канфлікту ва Украіне, імкнецца не дапусціць паўтору сітуацыі з Мінскімі пагадненнямі. Пра гэта заявіў спецыяльны пасланец прэзідэнта ЗША па Украіне.
Каменціруючы палажэнні "мірнага плана", Келаг таксама адзначыў, што правядзенне выбараў ва Украіне з'яўляецца неабходным працэсам, які супакоіць украінскі народ. А ў адказ на пытанне аб тэрытарыяльных саступках спецпасланнік заявіў, што ўкраінскім уладам трэба будзе прыняць шэраг цяжкіх рашэнняў.