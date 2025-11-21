Глядзець анлайнПраграма ТБ
Антон Смольскі стаў другім у мас-старце на Кубку Міжнароднай лігі клубнага біятлона

Беларускі характар і вера ў свае сілы - гэта ўсё прадэманстраваў лідар беларускага біятлона Антон Смольскі, які ў бязвыхаднай сітуацыі змог стаць адным з лепшых у першай гонцы міжнароднага зімовага сезона.

Спартсмены змагаліся на дыстанцыі, выконвалі стралковую працу і стратэгічна падыходзілі да кожнага метра трасы. Фінальная перастрэлка вызначыла квартэт лепшых на тую секунду (глядзіце відэа).

