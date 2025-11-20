3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
У Беларусі стварылі дзённік па прафарыентацыі для старшакласнікаў
У Беларусі для старшакласнікаў распрацаваны дзённік па прафарыентацыі. Ён дапаможа вызначыцца з будучай прафесіяй. Даступны дзённік на Нацыянальным адукацыйным партале.
Карыстацца ім могуць школьнікі, настаўнікі і бацькі, ён змяшчае ўсю неабходную для абітурыентаў інфармацыю: ад пераліку беларускіх ВНУ і ўмоў уступнай кампаніі да запатрабаваных спецыяльнасцяў, прахадных балаў і іншых актуальных звестак.
Людміла Піліпавіч, начальнік Цэнтра сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай працы Акадэміі адукацыі:
"На старонках гэтага дзённіка сабрана інфармацыя па выніках уступнай кампаніі 2025 года, ужо мы даём анонс абітурыентам 2026 года. Зручна размешчаны старонкі, на якіх можна рабіць запісы аб наведванні, напрыклад, прадпрыемстваў з экскурсіяй. Акрамя таго на старонках дзённіка школьнік можа прайсці тэсты прафесійнай скіраванасці "ПрофіТэст" і выявіць свае схільнасці, магчымасці з улікам інтарэсаў".
На старонках дзённіка таксама ёсць інтэрактыўная карта, спасылкі і QR-коды, з дапамогай якіх будучы абітурыент можа атрымаць усю неабходную інфармацыю.