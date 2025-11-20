3.68 BYN
Маштабны збой у сістэме інтэрнэту: ці ёсць тут віна штучнага інтэлекту
Сувязь 4G у Беларусі даступная 99 % насельніцтва. Зараз 164 аператары маюць ліцэнзіі ў галіне электрасувязі. На гэтым тыдні ў свеце адбыўся найбуйнейшы збой інтэрнэт-правайдэра - мільёны апынуліся без сувязі.
Здаецца, што меладрама Спайка Джонза пачынае спраўджвацца. Тэхнаспірытуалізм, або адносіны з нейрасеткамі становяцца цэлымі інфанагодамі, якія выклікаюць халодны жах. З-за такіх навін часам хочацца, каб спраўдзілася і знакамітае вяшчунства: "Вось адключаць інтэрнэт і тады што?". На гэтым тыдні яно практычна споўнілася.
Маштабны збой кампаніі-правайдэра прымусіў карыстальнікаў біць трывогу, бо сетка кампаніі апрацоўвае каля 20 % усяго вэб-трафіку і абслугоўвае больш як 24 млн актыўных сайтаў. Таму ні купіць, ні паесці, ні музыку паслухаць у шэрагу краін не атрымлівалася. У карыстальнікаў не адкрываўся сайт, які адсочвае збоі ў працы сэрвісаў па ўсім свеце (глядзіце відэа).