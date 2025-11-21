3.68 BYN
Фіналы турніру памяці алімпійскага чэмпіёна Алега Караваева адбудуцца 22 лістапада
Ужо 22 лістапада ў мінскім Палацы спорту завершыцца адна з самых прыкметных падзей года па грэка-рымскай барацьбе - міжнародны турнір памяці вялікага барца, алімпійскага чэмпіёна Рыма 1960 года Алега Караваева.
Для кожнага прадстаўніка класічнай барацьбы выступіць на дыване Палаца спорту - важная біяграфічная спартыўная гісторыя, а пазмагацца за ўзнагароду - вялікае шчасце.
Напярэдадні турнір адкрылі афіцыйна, на дыван у яго рамках выйшлі прадстаўнікі грэка-рымскай барацьбы з 5 краін - Беларусі, Расіі, Узбекістана, Грэцыі і Арменіі. На працягу двух дзён спартсмены разгулялі медалі ў 10 вагавых катэгорыях. Нацыянальная каманда Беларусі заявіла 27 барацьбітоў.
Прайшлі папярэднія паядынкі і паўфінал, а 22 лістапада гледачоў чакаюць суцяшальныя сутычкі і фінальная сустрэча за медалі. Тэлеканал "Беларусь 5" пачне прамы эфір з Палаца спорту ў 14:20. Адразу пяць беларусаў будуць у фінале.