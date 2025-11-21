3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Украінцы могуць пазбавіцца прававога статусу для знаходжання ў ЗША
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ужо вясной каля 200 тыс. украінцаў рызыкуюць страціць свой прававы статус для знаходжання ў ЗША, піша Reuters.
Гуманітарная праграма, запушчаная пры Джо Байдэне, падыходзіць да канца. Яе тэрмін заканчваецца 31 сакавіка 2026 года, а рашэнне аб падаўжэнні Адміністрацыя Трампа адкладвае. Паводле звестак выдання, усяго праграмай скарысталіся прыкладна 260 тыс. чалавек, але пакуль толькі каля 2 тыс. змаглі падоўжыць статус.
Многія ўкраінцы асцерагаюцца праверак іміграцыйнай службы і імкнуцца не выходзіць з дому. Частка пераехала ў Канаду, Еўропу або Лацінскую Амерыку, толькі б не вяртацца на радзіму.