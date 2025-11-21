СМІ: лідары ЕС могуць найбліжэйшым часам прыехаць да Трампа для перамоў па Украіне

Еўрасаюз з апошніх сіл спрабуе знайсці крэсла за сталом перамоў па ўрэгуляванні ўкраінскага канфлікту. Так, паводле даных Sky News, лідары еўрапейскіх краін могуць прыехаць на наступным тыдні ў Вашынгтон для абмеркавання плану адміністрацыі прэзідэнта ЗША.

У іх ліку прэзідэнт Францыі Макрон і прэм'ер Італіі Мелоні. Пры гэтым тэлеканал адзначыў, што прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Стармер ці наўрад прыедзе ў ЗША напярэдадні бюджэтнага паслання, якое будзе прапанавана ўрадам каралеўства 26 лістапада. Нагадаем, напярэдадні агенцтва Bloomberg паведаміла, што ЕС імкнецца выйграць час для Украіны з мэтай унесці свае карэкціроўкі ў план Трампа.