У Беларусі першыя залатыя медалі на XXV летніх Дэфлімпійскіх гульнях
Аўтар:Станіслаў Ліпскі
Дэфлімпіяда ў цэнтры ўвагі. Трыумф Беларусі ў Японіі! Першыя залатыя медалі ёсць у нашай краіны. 22 лістапада іх адразу 2!
Камандны збор беларусаў у Токіа 22 лістапада кіраўнік нашай місіі Аляксей Мірашнічэнка пачаў словамі захаплення Дзіянай Пруднікавай. Яна прынесла Беларусі першае золата XXV летніх Дэфлімпійскіх гульняў - упершыню ў суверэннай гісторыі ў нашай краіны ўзнагарода вышэйшай пробы ў сямібор'і (падрабязнасці ў відэа).