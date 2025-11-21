Глядзець анлайнПраграма ТБ
33 прадстаўнікі малога і сярэдняга бізнесу: у Мінску ўзнагародзілі лепшых прадпрымальнікаў Беларусі

Тыдзень прадпрымальніцтва завяршыўся на святочнай ноце. У заключны дзень бізнес-марафона паводле традыцыі ўзнагародзілі пераможцаў нацыянальнага конкурсу "Прадпрымальнік года". 33 пераможцы ў 5 намінацыях. Дарэчы, сёлета была пададзена рэкордная колькасць заявак на конкурс - каля 500. Самымі актыўнымі апынуліся прадпрымальнікі з Брэсцкай, Мінскай і Гродзенскай абласцей.

Усяго толькі 5 дзён бізнес-марафона за год, але гэта дзейсны спосаб паказаць і нагадаць, што сваю справу можна і трэба развіваць.

