Найбліжэйшыя дні ў новага галоўнага амерыканскага перагаворшчыка будуць няпростымі (супраць яго ўсе прадстаўнікі еўрапейскіх вярхоў). У прыватнасці, пазіцыю ад Польшчы і ЕС цвёрда сфармуляваў Туск. У адказ на план Трампа ён заявіў, што рашэнні, якія датычацца Польшчы, будуць прымаць самі палякі, і ніякіх перамоў аб Украіне без Украіны. У рэальнасці, вядома, Кіеў у перамовах удзельнічае, проста дзеячы Еўрасаюза патрабуюць ад яе вайны да пераможнага канца і ў гэтым сэнсе катэгарычна супраць любых уступак.