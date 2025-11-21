3.68 BYN
Дрыскал прызначаны спецпасланнікам Трампа па Украіне замест Келага
Міністр арміі ЗША Дэніел Дрыскал прызначаны 22 лістапада спецпасланнікам Трампа па Украіне. Ён змяніў Кіта Келага, які не задавольваў Вашынгтон сваёй ястрабінай пазіцыяй. Дрыскал ужо ў якасці спецпасланніка адправіцца ў канцы будучага тыдня ў Маскву, дзе падасць Пуціну ўзгоднены з Кіевам мірны план.
ЕС спрабуе затармазіць перамовы аб міры любымі сродкамі
Найбліжэйшыя дні ў новага галоўнага амерыканскага перагаворшчыка будуць няпростымі (супраць яго ўсе прадстаўнікі еўрапейскіх вярхоў). У прыватнасці, пазіцыю ад Польшчы і ЕС цвёрда сфармуляваў Туск. У адказ на план Трампа ён заявіў, што рашэнні, якія датычацца Польшчы, будуць прымаць самі палякі, і ніякіх перамоў аб Украіне без Украіны. У рэальнасці, вядома, Кіеў у перамовах удзельнічае, проста дзеячы Еўрасаюза патрабуюць ад яе вайны да пераможнага канца і ў гэтым сэнсе катэгарычна супраць любых уступак.