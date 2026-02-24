3.74 BYN
2 гады таму ў Беларусі ўпершыню прайшоў адзіны дзень галасавання
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Адзіны дзень галасавання - дзейсны інструмент для прагрэсу. Роўна 2 гады таму беларусы ўпершыню адначасова абралі дэпутатаў мясцовых саветаў і Палаты прадстаўнікоў.
Такое рашэнне дапамагло аптымізаваць выбарчы працэс і стварыць ідэальную платформу ўзаемадзеяння - выбаршчыкаў і кандыдатаў у дэпутаты. Грамадзяне атрымалі магчымасць убачыць адразу ўсю вертыкаль дэпутацкага корпуса і зрабіць максімальна ўсвядомлены, а значыць, правільны выбар (гл. відэа).