3.86 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Трамп абверг інфармацыю аб спыненні перамоў ЗША і Ірана
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вашынгтон і Тэгеран працягваюць кантакты насуперак паведамленням аб зрыве дыялогу. Трамп абверг інфармацыю іранскіх СМІ аб замарозцы мірнага працэсу, назваўшы яе чарговым фейкам.
Па словах кіраўніка Белага дома, бакі маюць зносіны бесперапынна. Гэта пацвердзіў і дзяржсакратар Рубіа, заявіўшы, што Тэгеран упершыню пагадзіўся абмяркоўваць ядзерныя ўступкі, якія раней катэгарычна адхіляў.
Тым не менш дыпламатыя суправаджаецца эскалацыяй: у ноч на 3 чэрвеня бакі абмяняліся новымі ўдарамі. Амерыканскія сілы атакавалі базу на востраве Кешм, у адказ КСІР выпусціў баявыя дроны па ваенных аб'ектах ЗША ў Кувейце і Бахрэйне.