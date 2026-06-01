3.86 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Качанава правядзе асабісты прыём грамадзян у Мінску 10 чэрвеня
Аўтар:Рэдакцыя news.by
10 чэрвеня ў г. Мінску (вул. Чырвонаармейская, 9) старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Наталля Качанава правядзе асабісты прыём грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, іх прадстаўнікоў і прадстаўнікоў юрыдычных асоб. Пра гэта паведамілі ў тэлеграм-канале Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.
Папярэдні запіс будзе весціся з 4 чэрвеня па тэлефонах: 8 (017) 222-66-94, 8 (017) 327-28-91.