3.86 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Лукашэнка павіншаваў дзяржаўнага дзеяча Кубы Рауля Кастра Руса з 95-годдзем
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў дзяржаўнага дзеяча Кубы Рауля Кастра Руса з 95-годдзем, паведамляе БЕЛТА.
"Вы з'яўляецеся прыкладам неверагоднай стойкасці, вернасці ідэалам і невычарпальнай жыццёвай энергіі. Вашы багаты вопыт дзяржаўнага дзеяча, асабісты ўклад ў развіццё незалежнай і непахіснай Рэспублікі Куба цяжка пераацаніць", - гаворыцца ў віншаванні.
Прэзідэнт адзначыў, што доўгі час Беларусь і Кубу звязваюць цёплыя, адкрытыя і па-сапраўднаму братэрскія адносіны. "Безумоўна, гэта і Ваша заслуга", - падкрэсліў беларускі лідар.
Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што двухбаковае супрацоўніцтва захавае высокую дынаміку ва ўсіх сферах узаемнай цікавасці на карысць народаў абедзвюх краін. "Хачу пацвердзіць, што Куба заўсёды можа разлічваць на падтрымку Рэспублікі Беларусь", - звярнуў увагу Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Раўлю Кастра Русу моцнага здароўя, бадзёрасці духу і далейшых поспехаў.