Стаўка на лічбавізацыю і ліквідацыю прабелаў у заканадаўстве. У Савеце Рэспублікі прайшло пасяджэнне экспертнага савета. На парадку дня карэкціроўка двух законаў, якія рэгулююць праходжанне ваеннай службы, арганізацыю і правядзенне перапісу насельніцтва. Законапраектам прадугледжваецца магчымасць правядзення перапісу з улікам імклівай лічбавізацыі грамадства. Пры яго распрацоўцы ўлічваліся перадавы вопыт нацыянальных статыстычных службаў іншых дзяржаў і міжнародныя стандарты.