Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Савеце Рэспублікі прайшло пасяджэнне экспертнага савета

Стаўка на лічбавізацыю і ліквідацыю прабелаў у заканадаўстве. У Савеце Рэспублікі прайшло пасяджэнне экспертнага савета. На парадку дня карэкціроўка двух законаў, якія рэгулююць праходжанне ваеннай службы, арганізацыю і правядзенне перапісу насельніцтва. Законапраектам прадугледжваецца магчымасць правядзення перапісу з улікам імклівай лічбавізацыі грамадства. Пры яго распрацоўцы ўлічваліся перадавы вопыт нацыянальных статыстычных службаў іншых дзяржаў і міжнародныя стандарты.

Прыняцце закона дазволіць ліквідаваць прабелы ў прававым рэгуляванні грамадскіх адносін, а таксама праблемныя пытанні, якія ўзнікаюць пры арганізацыі і правядзенні перапісу насельніцтва. Мяркуецца, што гэта дазволіць павысіць эфектыўнасць збору першасных статыстычных звестак і якасць афіцыйнай статыстычнай інфармацыі.

Разделы:

Грамадства