3.86 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
У Савеце Рэспублікі прайшло пасяджэнне экспертнага савета
Стаўка на лічбавізацыю і ліквідацыю прабелаў у заканадаўстве. У Савеце Рэспублікі прайшло пасяджэнне экспертнага савета. На парадку дня карэкціроўка двух законаў, якія рэгулююць праходжанне ваеннай службы, арганізацыю і правядзенне перапісу насельніцтва. Законапраектам прадугледжваецца магчымасць правядзення перапісу з улікам імклівай лічбавізацыі грамадства. Пры яго распрацоўцы ўлічваліся перадавы вопыт нацыянальных статыстычных службаў іншых дзяржаў і міжнародныя стандарты.
Прыняцце закона дазволіць ліквідаваць прабелы ў прававым рэгуляванні грамадскіх адносін, а таксама праблемныя пытанні, якія ўзнікаюць пры арганізацыі і правядзенні перапісу насельніцтва. Мяркуецца, што гэта дазволіць павысіць эфектыўнасць збору першасных статыстычных звестак і якасць афіцыйнай статыстычнай інфармацыі.