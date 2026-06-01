3.86 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Дзяржрэестр рэпетытараў плануюць стварыць у Беларусі
Дадатковыя заняткі з педагогам сёння не раскоша, а неабходнасць для якаснай і індывідуальнай падрыхтоўкі да экзаменаў і паступлення. Аднак бацькі, выбіраючы рэпетытара для дзіцяці, па сутнасці дзейнічаюць на сваю рызыку.
Аб'явы ў інтэрнэце і сарафаннае радыё не даюць гарантый ні прафесіяналізму, ні бяспекі, таму ў Беларусі плануюць упарадкаваць гэтую сферу. Каб пачаць прыватную педагагічную практыку, фізічнай асобе трэба будзе паведаміць аб уключэнні ў спецыяльны рэестр.
Рынак прыватнай адукацыі ў Беларусі выводзяць з ценю. Дэпартамент адукацыі плануе стварыць дзяржаўны рэестр прыватных педагогаў, і адных толькі ведаў прадмета для работы будзе недастаткова.
Увядзенне рэестра вырашае дзве ключавыя задачы. Першая - забяспечыць бацькам аб'ектыўнае ўяўленне аб спецыялісце: яны змогуць пераканацца, што ў яго няма заканадаўчай забароны на работу з непаўналетнімі. Другая - звесці да мінімуму выпадкі, калі паслугі настаўніка-дэфектолага, лагапеда або сурдапедагога аказваюць людзі без профільнай кваліфікацыі.
З увядзеннем рэестра на змену хаосу, пры якім кліент рызыкаваў у адзіночку, прыходзіць празрыстая мадэль. Дзяржава прымае на сябе функцыю гаранта ў бяспецы і якасці паслуг. Рэестр будзе змяшчаць прозвішча, імя, імя па бацьку спецыяліста, яго месца жыхарства, канкрэтны профіль дзейнасці і звесткі аб атрыманай адукацыі.
Прыняцце дакумента абазначае змяненне правіл для ўсяго рынку. Настаўнік перастае быць ананімам у месенджары і становіцца часткай афіцыйнай дзяржаўнай сістэмы. Бацькі атрымліваюць гарантыю якасці і бяспекі, а добрасумленныя педагогі - зялёнае святло.