Уступная кампанія: другі этап цэнтралізаванага тэсціравання

У Беларусі 2 чэрвеня прайшоў другі этап цэнтралізаванага тэсціравання па прадметах на выбар. Іспыты здавалі як выпускнікі школ гэтага года, так і мінулых гадоў. Якія дысцыпліны аказаліся самымі папулярнымі, як арганізаваны кантроль у аўдыторыях.

Цэнтралізаванае тэсціраванне па другім профільным прадмеце 2 чэрвеня здавалі больш за 33,5 тыс. чалавек. У спісе дысцыплін - матэматыка, біялогія, замежныя мовы і геаграфія. Самай запатрабаванай стала англійская мова (яе выбралі больш за 18 тыс. абітурыентаў). У топ-3 таксама ўвайшлі матэматыка (10 тыс. удзельнікаў) і біялогія (каля 5 тыс. чалавек).