23 лютага ўрадавая дэлегацыя Беларусі накіравалася ва Узбекістан

Надаць імпульс двухбаковым эканамічным адносінам. 23 лютага ва Узбекістан з афіцыйным візітам накіравалася беларуская ўрадавая дэлегацыя.

У Ташкенце пройдзе 4-е пасяджэнне Узбекска-Беларускага дзелавога савета, а таксама сумесны бізнес-форум.

Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын правядзе перамовы са сваім калегам, затым абмяркуе паглыбленне ўзаемадзеяння краін на сустрэчы з прэзідэнтам Узбекістана.

Беларуская дэлегацыя таксама наведае шэраг вытворчых пляцовак.

Разделы:

Палітыка