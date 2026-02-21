3.73 BYN
23 лютага ўрадавая дэлегацыя Беларусі накіравалася ва Узбекістан
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Надаць імпульс двухбаковым эканамічным адносінам. 23 лютага ва Узбекістан з афіцыйным візітам накіравалася беларуская ўрадавая дэлегацыя.
У Ташкенце пройдзе 4-е пасяджэнне Узбекска-Беларускага дзелавога савета, а таксама сумесны бізнес-форум.
Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын правядзе перамовы са сваім калегам, затым абмяркуе паглыбленне ўзаемадзеяння краін на сустрэчы з прэзідэнтам Узбекістана.
Беларуская дэлегацыя таксама наведае шэраг вытворчых пляцовак.