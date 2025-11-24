3.70 BYN
26 лістапада ў Кыргызстане стартуе саміт АДКБ
У Кыргызстане 26 лістапада запланавана правядзенне саміту кіраўнікоў дзяржаў - членаў АДКБ. На два дні Бішкек ператворыцца ў ключавую дыпламатычную пляцоўку Еўразіі. Ва ўмовах нестабільнасці і змянення глабальнага стратэгічнага балансу сустрэча лідараў краін АДКБ абяцае вызначыць, якой будзе архітэктура рэгіянальнай бяспекі ў найбліжэйшыя гады.
Саміт праходзіць на фоне рэзка ўзмацнелых выклікаў - ад абвастрэння афганскай праблематыкі і росту трансмежнай злачыннасці да ўзмацнення канкурэнцыі знешніх гульцоў у Цэнтральнай Азіі.
Чакаецца, што пасяджэнне ў Бішкеку стане пераломным і задасць новую траекторыю развіцця арганізацыі. Па выніках форуму плануецца падпісаць больш як 10 рашэнняў па ўмацаванні механізмаў калектыўнай абароны, удасканаленні ўзаемадзеяння краін арганізацыі ў сферы бяспекі і пашырэння ваенна-палітычнай кааперацыі.
У 2026 годзе старшынства ў АДКБ пяройдзе ад Кыргызстана да Расіі. І як стала вядома напярэдадні з расійскіх СМІ, новым Генеральным сакратаром Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы будзе прызначаны прадстаўнік Кыргызстана Таалатбек Масадыкаў, які ў цяперашні час займае пасаду намесніка кіраўніка арганізацыі.
У рамках АДКБ на перманентнай аснове праходзяць трэніроўкі для згуртавання альянсу і процідзеяння выклікам і пагрозам. Адно з апошніх вучэнняў - сумесныя манеўры з міратворчымі сіламі Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы "Непарушнае братэрства - 2025" і спецыяльнае вучэнне з сумесным фарміраваннем радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны і медыцынскага забеспячэння АДКБ "Бар'ер-2025".
Вучэнні прайшлі ў кастрычніку 2025 года ў Таджыкістане на палігоне Фахрабад. Сёлета адна з ініцыятыў АДКБ была агучана беларускім бокам - неабходнасць пачатку дзейнасці па распрацоўцы новай Стратэгіі калектыўнай бяспекі арганізацыі на перыяд да 2035 года.