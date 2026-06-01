3.84 BYN
2.80 BYN
3.26 BYN
У Турцыі гатовыя да маштабнай сумеснай вытворчасці прадукцыі з Беларуссю
Развіццё далейшых двухбаковых адносін з Турцыяй абмеркавалі ў Савеце Рэспублікі. Асаблівы акцэнт на тым, што ў 2026 годзе спаўняецца 30 гадоў з дня падпісання знакавага дагавора аб сяброўстве і супрацоўніцтве паміж краінамі.
Паміж Беларуссю і Турцыяй налічваецца ўжо больш за 40 дамоў і пагадненняў па розных кірунках. Сёння прыярытэтная ўвага - пытанням гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва і інвестыцыйнага ўзаемадзеяння. Турцыя ўваходзіць у дзясятку найбуйнейшых гандлёвых партнёраў краіны.
Гючлю Джэм Ышык, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Турцыі ў Беларусі:
"Мы гатовыя закупляць беларускія тавары. Таксама вельмі рады закупкам турэцкіх тавараў у Беларусі і гатовыя да маштабнай сумеснай вытворчасці прадукцыі для пастаўкі на рынкі трэціх краін".
У рамках дзелавога візіту ў Беларусь прадстаўнікі турэцкага бізнесу плануюць наведаць міжнародную выставу "БЕЛАГРА-2026", а таксама правесці прадметныя перамовы з кіраўнікамі вядучых прадпрыемстваў Беларусі.