3.84 BYN
2.80 BYN
3.26 BYN
"БЕЛАГРА-2026": якія дамоўленасці дасягнуў беларускі бок з Аманам
Аўтар:Крысціна Сушчэня
3 чэрвеня - другі дзень XXXVI Міжнароднай спецыялізаванай выставы "БЕЛАГРА-2026". Галоўная аграрная пляцоўка краіны працягвае сваю працу.
З цікавых гасцей на "БЕЛАГРА-2026" Кітай, Аман, Зімбабвэ і Грузія. Аман упершыню дэманструе сябе на выставе. Што ўжо вядома, Беларусь гатовая пастаўляць у гэту краіну малочную і мясную прадукцыю, у той час як беларусы гатовыя імпартаваць садавіну і морапрадукты.
Аман - важны стратэгічны партнёр для Беларусі, таму так беларусы змогуць пастаўляць сваю прадукцыю ў іншыя краіны Персідскага заліва і Усходнюю Афрыку.