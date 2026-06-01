"БЕЛАГРА-2026": якія дамоўленасці дасягнуў беларускі бок з Аманам

З цікавых гасцей на "БЕЛАГРА-2026" Кітай, Аман, Зімбабвэ і Грузія. Аман упершыню дэманструе сябе на выставе. Што ўжо вядома, Беларусь гатовая пастаўляць у гэту краіну малочную і мясную прадукцыю, у той час як беларусы гатовыя імпартаваць садавіну і морапрадукты.