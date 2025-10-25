3.67 BYN
Белстат: Сярэдняя зарплата ў Беларусі ў верасні склала 2746,4 рубля
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Намінальная налічаная сярэдняя заработная плата ў Беларусі ў верасні 2025 года склала 2746 рублёў. Пра гэта паведамляе Белстат.
Самая высокая сярэдняя зарплата зафіксавана ў Мінску - 3620 рублёў. Самыя высокія заробкі ў работнікаў сферы інфармацыі і сувязі - каля 6 тыс. рублёў, фінансавай і страхавой дзейнасці - каля 4 тыс. Затым ідзе прамысловасць - там сярэдняя зарплата склала каля 3 тыс. рублёў.