ДПК Беларусі: рух на мяжы з Літвой дагэтуль не адноўлены
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рух на мяжы з Літвой дагэтуль не адноўлены, паведамляе Дзяржпагранкамітэт Беларусі. Пропуск аўто спынілі 26 кастрычніка ў 23:30.
Літоўскія крыніцы інфармуюць, што мяжа з Беларуссю будзе заставацца закрытай да пасяджэння камісіі па нацбяспецы прыбалтыйскай рэспублікі. Яно павінна адбыцца ў панядзелак, 27 кастрычніка.
Да закрыцця літоўцамі мяжы на сумежны бок з пунктаў пропуску "Каменны Лог" і "Беняконі" выехалі толькі 110 грузавікоў. Зараз у электроннай чарзе на выезд у Літву зарэгістравана амаль 1 600 грузавых транспартных сродкаў. Выезду чакаюць 420 легкавых аўто.