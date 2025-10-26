Дыялог Мінска і Святога прастола - Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з Клаўдзіа Гуджэроці

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e00c47-e387-418a-a87c-5c2d8d5d05c4/conversions/55d2dc6b-7638-4915-a6d0-2d881260df3e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e00c47-e387-418a-a87c-5c2d8d5d05c4/conversions/55d2dc6b-7638-4915-a6d0-2d881260df3e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e00c47-e387-418a-a87c-5c2d8d5d05c4/conversions/55d2dc6b-7638-4915-a6d0-2d881260df3e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e00c47-e387-418a-a87c-5c2d8d5d05c4/conversions/55d2dc6b-7638-4915-a6d0-2d881260df3e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кардынал Клаўдзіа Гуджэроці прыбыў у Беларусь у якасці спецпасланніка Папы Рымскага Льва XIV на галоўныя ўрачыстасці ў гонар стагоддзя Пінскай каталіцкай дыяцэзіі.

У свой час Клаўдзіа Гуджэроці быў апостальскім нунцыем у нашай краіне і зараз называе Беларусь другой радзімай. Цёпла пачалася і яго сустрэча з Прэзідэнтам у Палацы Незалежнасці.

"Я азнаёмлены ў дэталях з Вашым візітам. Вельмі рады, што Вы ўспомнілі Беларусь і Вам спадабалася Беларусь, спадабаліся нашы людзі. Усе, не толькі католікі, праваслаўныя, іншыя людзі. І нават мусульмане вельмі добра ўспрынялі Ваш візіт. Гэта сведчыць аб тым, што той след Ваш у Беларусі, выбачайце за таўталогію, не бясследны, - сказаў кіраўнік дзяржавы. - Таму я вельмі рады сустрэцца з Вамі. Я памятаю ўсе нашы сустрэчы, размовы, перагаворы, абавязацельствы, якія мы выконваем, выканалі або нешта не выканалі - мы сёння з Вамі адкрыта па-сяброўску пагаворым пра гэта. Я вельмі рады сустрэцца і абмеркаваць усе пытанні, якія, магчыма, назбіраліся ў нашых адносінах".

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Клаўдзіа Гуджэроці з вельмі паспяховай службай: "Таксама назіраю ўважліва. Я вельмі рады за Вас. І заўсёды лічу, што ў Вашым поспеху ёсць маленькая часцінка беларускай душы. Таму мы Вас вітаем тут. У любы час прыязджайце".

Гаворачы пра праблемы, што ёсць у Еўропе і свеце, прадстаўнік Ватыкана звярнуў увагу, што тыя або іншыя адрозненні не павінны перашкаджаць дыялогу.