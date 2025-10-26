3.67 BYN
Дыялог Мінска і Святога прастола - Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з Клаўдзіа Гуджэроці
Кардынал Клаўдзіа Гуджэроці прыбыў у Беларусь у якасці спецпасланніка Папы Рымскага Льва XIV на галоўныя ўрачыстасці ў гонар стагоддзя Пінскай каталіцкай дыяцэзіі.
У свой час Клаўдзіа Гуджэроці быў апостальскім нунцыем у нашай краіне і зараз называе Беларусь другой радзімай. Цёпла пачалася і яго сустрэча з Прэзідэнтам у Палацы Незалежнасці.
"Я азнаёмлены ў дэталях з Вашым візітам. Вельмі рады, што Вы ўспомнілі Беларусь і Вам спадабалася Беларусь, спадабаліся нашы людзі. Усе, не толькі католікі, праваслаўныя, іншыя людзі. І нават мусульмане вельмі добра ўспрынялі Ваш візіт. Гэта сведчыць аб тым, што той след Ваш у Беларусі, выбачайце за таўталогію, не бясследны, - сказаў кіраўнік дзяржавы. - Таму я вельмі рады сустрэцца з Вамі. Я памятаю ўсе нашы сустрэчы, размовы, перагаворы, абавязацельствы, якія мы выконваем, выканалі або нешта не выканалі - мы сёння з Вамі адкрыта па-сяброўску пагаворым пра гэта. Я вельмі рады сустрэцца і абмеркаваць усе пытанні, якія, магчыма, назбіраліся ў нашых адносінах".
Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Клаўдзіа Гуджэроці з вельмі паспяховай службай: "Таксама назіраю ўважліва. Я вельмі рады за Вас. І заўсёды лічу, што ў Вашым поспеху ёсць маленькая часцінка беларускай душы. Таму мы Вас вітаем тут. У любы час прыязджайце".
Гаворачы пра праблемы, што ёсць у Еўропе і свеце, прадстаўнік Ватыкана звярнуў увагу, што тыя або іншыя адрозненні не павінны перашкаджаць дыялогу.
Такая сустрэча - магчымасць абмеркаваць духоўныя і практычныя пытанні. Рымска-каталіцкая царква ў Беларусі - другая канфесія па колькасці вернікаў. Падыходы Беларусі і Святога прастола па ключавых пытаннях сусветнага парадку дня шмат у чым супадаюць. Ватыкан неаднаразова выступаў з асуджэннем санкцыйнай палітыкі Захаду ў дачыненні да нашай краіны і падкрэсліваў неабходнасць дыялогу, што, безумоўна, цэніць беларускі бок.