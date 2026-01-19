3.72 BYN
Беларусь і ААН падпісалі план сумесных мерапрыемстваў на 2026 год
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Супрацоўніцтва Беларусі з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый носіць не проста дружалюбны, але сістэмны, паслядоўны і ўзаемаўзбагачальны характар. Пра гэта сказаў кіраўнік МЗС Максім Рыжанкоў падчас цырымоніі падпісання плана сумесных мерапрыемстваў Беларусі і ААН на 2026 год.
Гэта стратэгія складаецца з 24 пунктаў. План падрыхтаваны ў пашырэнне ўжо падпісанай Рамачнай праграмы паміж нашай краінай і ААН у галіне ўстойлівага развіцця на 5 гадоў (больш падрабязна – глядзіце відэа).