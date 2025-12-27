3.72 BYN
Беларусь і ААН падпісалі рамачную праграму супрацоўніцтва на 5 гадоў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь і ААН падпісалі рамачную праграму супрацоўніцтва ў галіне ўстойлівага развіцця да 2030 года. Утрыманне дакумента цалкам сінхранізавана з Нацыянальнай стратэгіяй устойлівага развіцця Беларусі на перыяд да 2040 года, а таксама Праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця нашай краіны на 2026-2030 гады, прынятай на пасяджэнні УНС.
У рамачнай праграме вызначаны чатыры стратэгічныя прыярытэты: чалавечае развіццё і дабрабыт для ўсіх, інклюзіўная і ўстойлівая эканамічная трансфармацыя, чыстае навакольнае асяроддзе і істытуцыянальныя асновы для міру і развіцця.