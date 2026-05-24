3.86 BYN
2.75 BYN
3.19 BYN
Беларусь і Алжыр падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве паміж парламентамі дзвюх краін
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Міжпарламенцкія адносіны Беларусі і Алжыра выходзяць на больш сістэмны ўзровень. 25 мая падпісаны мемарандум аб супрацоўніцтве паміж Палатай прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі і Нацыянальным народным сходам парламента Алжырскай Народнай Дэмакратычнай Рэспублікі.
Парламенцкая дэлегацыя гэтай краіны знаходзіцца з візітам у Мінску. Галоўнай задачай парламентарыяў з'яўляецца рэалізацыя дамоўленасцяў, дасягнутых на вышэйшым узроўні. Летась падпісана дарожная карта, а таксама сумесная заява кіраўнікоў дзяржаў аб умацаванні сяброўства і партнёрства, дзе зафіксаваны ключавыя кірункі супрацоўніцтва.