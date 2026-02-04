Беларусь і Індыя наладжваюць сумесную фармацэўтычную вытворчасць

Ён наведаў шэраг кампаній, у прыватнасці - падраздзяленні аднаго з сусветных лідараў у галіне распрацоўкі і выпуску джэнерычных прэпаратаў. У навукова-даследчым цэнтры распрацоўваюць методыкі стварэння прэпаратаў, здзяйсняецца валідацыя гатовых лекавых формаў і ўсяго тэхналагічнага працэсу, уключаючы распрацоўку, маштабаванне і выпуск гатовых лекаў. У Мумбаі прадставілі і распрацоўкі фармпрэпаратаў НАН Беларусі (больш падрабязна - глядзіце відэа).