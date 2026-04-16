Беларусь і М'янма становяцца яшчэ больш блізкімі: распавядзём пра ролю парламенцкай дыпламатыі
Калі ні тысячы кіламетраў, ні іншыя бар'еры не з'яўляюцца перашкодай для развіцця ўзаемавыгаднага дыялогу. М'янма - адзін з пунктаў апоры Беларусі на азіяцкім вектары - становіцца бліжэйшай.
Прарыўным у адносінах дзвюх краін стаў 2025 год, калі ўпершыню ў гісторыі адбыліся візіты на вышэйшым узроўні ў Мінск і Нейп'ідо. Сёння палітычная воля лідараў знаходзіць увасабленне ў рэальных праектах.
Толькі на першы погляд здаецца, што адлегласць 7 тыс. км можа быць перашкодай, але час паказвае іншае. Нараўне з Афрыкай Азія сёння для Беларусі - ключавы знешнепалітычны вектар, дзе хоць і гаворым і на розных мовах, думаем аднолькава. У першую чаргу гэта нацыянальныя інтарэсы, мірная пазіцыя і гатоўнасць рухацца туды, дзе цэняць надзейнае плячо партнёра. Кітай, В'етнам - пра Беларусь ў Азіі ведаюць добра, і М'янма сёння становіцца яшчэ адным пунктам апоры. Хоць дыпадносінам больш за 2 дзясяткі гадоў, але першы ў гісторыі двухбаковых адносін візіт на вышэйшым узроўні ў 2025 годзе паказаў, колькі можам разам. Гэты дыялог не проста пра агульныя погляды, а гатоўнасць рабіць канкрэтныя крокі насустрач (гл. відэа).