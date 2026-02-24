3.74 BYN
Беларусь і Расія прадставілі Еўразійскую хартыю разнастайнасці і шматпалярнасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўразійскую хартыю разнастайнасці і шматпалярнасці прадставілі Беларусь і Расія ў Жэневе. Там адбыўся расійска-беларускі брыфінг па пытанні аб падрыхтоўцы дакумента.
"Прыняцце магло б адбыцца на чарговай Мінскай міжнароднай канферэнцыі па еўразійскай бяспецы, якой у такім разе быў бы дадзены статус саміту", - заявіў намеснік міністра замежных спраў Расіі.
Хартыя заклікана садзейнічаць фарміраванню ўстойлівай архітэктуры бяспекі і супрацоўніцтва на еўразійскай прасторы на аснове прынцыпаў роўнасці і непадзельнасці бяспекі, а таксама самастойнага і салідарнага вырашэння рэгіянальных праблем дзяржавамі Еўразіі без дэструктыўнага знешняга ўмяшання.
Фота БЕЛТА