Беларусь і Японія абмеркавалі аднаўленне супрацоўніцтва ў пераадоленні наступстваў аварый на АЭС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Па ініцыятыве японскага боку ў Мінску абмеркавалі магчымасць аднаўлення супрацоўніцтва Беларусі і Японіі ў сферы пераадолення наступстваў аварый на атамных электрастанцыях.
У прыватнасці, бакі выявілі жаданне прадоўжыць узаемадзеянне ў рамках адпаведнага сумеснага камітэта. Пра гэта ішла размова на сустрэчы начальніка ўпраўлення міжнароднага супрацоўніцтва беларускага Міністэрства па НЗ і саветніка пасольства Японіі ў Беларусі.
Па выніках сустрэчы дасягнуты дамоўленасці аб працягу кантактаў. Праца з японскімі партнёрамі ў галіне пераадолення наступстваў радыяцыйных аварый у Беларусі актыўна вядзецца з 2013 года.