Беларусь і Японія абмеркавалі міжрэгіянальнае супрацоўніцтва і развіццё міжпарламенцкіх сувязяў
Беларусь і Японія маюць намер развіваць міжпарламенцкае і міжрэгіянальнае супрацоўніцтва. Такую заяву зрабіў старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Сяргей Алейнік па выніках сустрэчы з паслом Японіі ў Беларусі.
Асобную ўвагу надалі сацыяльна-гуманітарнай сферы. Беларусь удзячная Японіі за падтрымку па мінімізацыі наступстваў чарнобыльскай катастрофы. У няпросты для краіны час усходняя дзяржава аказала дапамогу на суму каля 40 млн долараў.
У рамках праграмы грантавай дапамогі "Карані травы" ўжо рэалізаваны 63 праекты на суму каля 5 млн долараў. За час дыпламатычнага супрацоўніцтва краіны напрацавалі ўзаемавыгадны вопыт. Ёсць вынікі ў дагаворна-прававой базе, дзейнічае шэраг двухбаковых пагадненняў, якія датычацца навукова-тэхнічнай сферы, узаемадзеяння ў галіне радыяцыйнай бяспекі.