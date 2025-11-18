3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Беларусь на пляцоўцы ПА АБСЕ выступіла за распрацоўку новай архітэктуры еўрапейскай бяспекі
Беларусь на пасяджэнні Парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Стамбуле выступіла за распрацоўку новай архітэктуры еўрапейскай бяспекі. Пра гэта заявіў старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Сяргей Рачкоў.
Актуальныя тэмы, якія хвалююць Еўраатлантыку, абмяркоўваліся на 23-й восеньскай сесіі Парламенцкай асамблеі АБСЕ.
Як адзначыў кіраўнік нашай дэлегацыі, мерапрыемствы праходзілі ў даволі спакойным, канструктыўным ключы. Беларусь прымала самы актыўны ўдзел ва ўсіх пасяджэннях. Наша дэлегацыя выступіла на Пастаянным камітэце ПА АБСЕ, ва ўсіх тэматычных сесіях.
Выступаючы па тэме гуманітарнага супрацоўніцтва і ўзаемадзеяння, Беларусь падкрэсліла, што годнасць чалавека мяркуе павагу суверэнітэту дзяржавы. Таксама дэлегацыя нашай краіны вельмі канкрэтна выступіла па тэме гандлю. Дыпламаты акцэнтавалі ўвагу на тым, што гандаль павінен аб'ядноўваць, а не раз'ядноўваць краіны. І адзначылі, што Беларусь ніколі не выкарыстоўвае мяжу ў палітычных мэтах.
Фота МЗС